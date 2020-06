Preventiedienst houdt infosessie rond drugspreventie Ben Conaerts

29 juni 2020

17u31 0 Boom Op dinsdag 30 juni organiseert de Boomse preventiedienst een infosessie voor begeleiders in het jeugdwerk of bij jeugdbewegingen die te maken krijgen met vragen over of problemen met drugs.

Nu de zomerkampen in aantocht zijn, wil de preventiedienst HiER jeugdwerkers en leiders in jeugdbewegingen tips geven rond drugspreventie. Gedurende de zomerkampen krijgen ze hier mogelijk vragen rond of worden ze geconfronteerd met verhalen of zelfs effectief druggebruik. In een infosessie krijgen ze tips om met deze problematiek om te gaan.

De infosessie vindt plaats om 19.30 uur in het preventie- en politiehuis HiER op de Grote Markt en is gratis. Als je wil deelnemen aan deze sessie, moet je je wel inschrijven via tel. 03 880 18 80 of preventiedienst@boom.be. De sessie verloopt op een veilige manier met respect voor de huidige maatregelen ter preventie van de verspreiding van het coronavirus.