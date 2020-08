Postpunkband De Delvers te horen op Studio Brussel : “Met muzikale vuist op tafel slaan” Ben Conaerts

26 augustus 2020

17u25 0 Boom De Boomse postpunk- en new waveband De Delvers gooit hoge ogen met hun single ‘Wij Worden Wakker’. Het nummer – een oproep tot verbondenheid, actueler dan ooit – heeft het tot op de playlist van Studio Brussel geschopt.

Eind 2018 brachten De Delvers hun fel gesmaakte debuutalbum uit. Een van de nummers die daarop te horen is, ‘Wij Worden Wakker’, kroop de voorbije weken spontaan weer naar de oppervlakte. De single is zelfs te horen op de nationale radiozender Studio Brussel. Geen toeval, denkt bassist en tekstschrijver Tom Kets.

“In het nummer roepen we op tot grote verbondenheid. ‘Een enkeling bestaat niet, dus laten we niemand vergeten.’ Nu een cultuursector volledig vergeten wordt en geen eerlijke kansen krijgt, lijkt deze korte en krachtige boodschap actueler dan ooit. Het is dus het ideale moment om het nummer laten weerklinken en met de muzikale vuist op tafel te slaan.”

‘Wij Worden Wakker’ is onder meer te horen op YouTube.