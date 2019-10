Populair mountainbikepad afgezet met prikkeldraad: “Wat als sporters hier plots uitglijden?” Ben Conaerts

01 oktober 2019

13u24 0 Boom Actiegroep Red Onze Kleiputten is niet te spreken over de omheining rond het asbeststort van De Vlaamse Waterweg naast de Bosstraat in Boom. De omheining bestaat uit prikkeldraad, wat volgens de actiegroep gevaarlijk is.

Het asbeststort langs de Bosstraat werd vorige week omheind, om te verhinderen dat wandelaars en fietsers de afdekking op het stort zouden beschadigen. Maar dat daarbij prikkeldraad wordt gebruikt, stuit actiegroep Red Onze Kleiputten tegen de borst. “OVAM heeft geen prikkeldraad voorgeschreven, maar ursusdraad of ‘kotjesdraad’”, zegt Frank Van Houtte van Red Onze Kleiputten. “Toch werd de omheining uitgevoerd met bovenaan twee lagen prikkeldraad. De omheining aan de zonk, een afdeling van een viertal meter diep, werd zelfs helemaal uitgevoerd in prikkeldraad. Het wandel- en mountainbikepad is hier in de herfst en de winter heel glibberig en passanten glijden hier dikwijls uit. Door de vlijmscherpe prikkeldraad naast het wandelpad is het risico op verwondingen zeer groot.”

Volgens Sven Cools (Groen), schepen van Milieu in Boom, is de omheining in prikkeldraad wel degelijk toegestaan. “De afgelopen weken hebben er zich geregeld ongeregeldheden voorgedaan aan het asbeststort. De omheining en de machines van de aannemer werden beschadigd. Met de prikkeldraad hopen we om een afschrikwekkend effect te creëren.”