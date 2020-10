Politiezone Rupel stelt nieuwe huisstijl voor: “Mensen kunnen op ons rekenen, hier, nu én morgen” Ben Conaerts

05 oktober 2020

16u57 0 Boom De Lokale Politiezone Rupel heeft haar nieuwe huisstijl voorgesteld. Daarbij hoort ook een nieuw logo, met de bijhorende slagzin ‘Hier, nu en morgen’.

“Het oude logo uit 2006 was toe aan vernieuwing”, zegt korpschef Peter Muyshondt. “Zowel de politiezone als de maatschappij is enorm veranderd in al die jaren. Met onze beperkte mensen en middelen moeten we voortdurend creatief zijn om het vertrouwen van onze inwoners te blijven winnen. Daarom hebben we nu een nieuw logo voorgesteld. Met de bijhorende slagzin willen we de mensen laten weten dat ze op ons kunnen rekenen. Hier, nu en morgen. Corona of geen corona.”

Het logo kwam er na een bevraging. Uiteindelijk werd het winnende ontwerp gekozen uit drie inzendingen, die elk dezelfde waarden weerspiegelden: nabijheid, professionaliteit en teamwork. “In hoofdzaak blijven de vertrouwde missie, visie en waarden behouden, maar komen er moderne accenten”, aldus Muyshondt. “We blijven samen werken aan veiligheid en reiken de hand naar externe inbreng. Als inwoner kan je dit merken aan enkele nieuwe vacatures, brochures rond inbraken, huiselijk geweld of onze algemene briefwisseling.“