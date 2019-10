Politiezone Rupel start met overlastteam Ben Conaerts

10 oktober 2019

Dit najaar gaat de lokale politiezone Rupel van start met een zogenaamd overlastteam. Het zeskoppige team moet een brug vormen tussen de reguliere patrouilles, de wijkagenten en de onderzoekers en ervoor zorgen dat inwoners van de Rupelstreek minder last gaan hebben van vervelende strafbare overlastproblemen.

“Het overlastteam zal bijzonder flexibel en dynamisch worden ingezet”, zegt politiewoordvoerder Joris Van Camp. “Nacht- of weekendwerk zal geen uitzondering zijn. Het is immers de bedoeling dat dit team kort op de bal zal spelen wanneer drugsdealers of mensen met storend gedrag het meest actief zijn.”

Het overlastteam zal onder meer (GAS-)boetes kunnen uitschrijven, afspraken maken met de dienst vrijetijdsbesteding en infrastructurele voorstellen doen aan de burgemeester. Afhankelijk van de situatie zullen de leden van het team soms in uniform en soms in burgerkledij in het straatbeeld werken.