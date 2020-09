Politiezone Rupel kondigt nieuwe flitsacties aan Ben Conaerts

10 september 2020

13u05 0 Boom De lokale politiezone Rupel heeft opnieuw enkele flitsacties aangekondigd voor de komende weken.

Op donderdag 10 september staat de flitscamera opgesteld in de Provinciale Steenweg in Schelle en op vrijdag 11 september kan je geflitst worden in de Nielsestraat in Boom. Op dinsdag 15 september is de Emiel Dewittstraat in Niel aan de beurt, en op donderdag 17 september de UNO-laan in de Hemiksem.

Op donderdag 1 oktober volgt de Industrieweg in Boom, op dinsdag 13 oktober komt het Sint-Hubertusplein in Niel aan bod en op woensdag 14 oktober wordt er geflitst in de Slijkhoefstraat in Rumst. Op donderdag 15 oktober en dinsdag 20 oktober staat de flitscamera respectievelijk opgesteld in de Assestraat in Hemiksem en in de Fabiolalaan in Schelle.