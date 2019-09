Politie stopt met jaarlijkse kalender: “Budget gebruiken voor andere doeleinden” Ben Conaerts

10 september 2019

16u16 0

De Lokale Politiezone Rupel stopt met haar jaarlijkse politiekalender. Volgens de politie kan het budget voor de kalender beter aangewend worden voor andere doeleinden. “We gaan het budget gebruiken om preventiecampagnes te financieren die hun nut al bewezen hebben”, klinkt het. “Bovendien willen we de digitale aanwezigheid van de politie en de preventiedienst wezenlijk uitbouwen, alsook de digitale dienstverlening.”

De politiekalender was voor vele gezinnen in de Rupelstreek een jaarlijks hebbeding. De kalender werd gedrukt op 30.000 exemplaren en alle gezinnen in Boom, Hemiksem, Niel, Rumst en Schelle kregen midden december hun persoonlijk exemplaar in de versie van de gemeente waar zij wonen. Wie graag de huidige editie van de politiekalender nog eens doorneemt, kan nog altijd een exemplaar gaan afhalen op het zonecommissariaat op het Jozef Van Cleemputplein in Boom.