Politie-onthalen in gemeentehuis gaan weer open Ben Conaerts

01 juni 2020

15u06 0 Boom Dankzij de versoepelde gezondheidsmaatregelen kunnen de politie-onthalen in de gemeentehuizen van Hemiksem, Niel, Rumst en Schelle terug openen vanaf dinsdag 2 juni.

Inwoners kunnen er terecht tijdens een avondopening na afspraak op het nummer 03 443 09 00. Het onthaal in Hemiksem is open op dinsdag van 18 tot 20 uur, dat van Niel op maandag van 17.30 tot 19.30 uur, dat van Rumst op maandag van 18 tot 20 uur en dat van Schelle op dinsdag van 18 tot 20 uur. Het zonecommissariaat in Boom blijft alle dagen open van 8 tot 20 uur. Je kan er terecht met of zonder afspraak. Niet-dringende vragen kan je stellen via 03 443 09 00 of pz.rupel@police.belgium.eu.