Politie kondigt snelheidscontroles aan Ben Conaerts

14 november 2019

15u16 0

De Lokale Politiezone Rupel heeft opnieuw enkele flitsacties aangekondigd voor de komende weken. Op 19 november staat de flitscamera opgesteld in de Clemenshoek in Rumst. Op 26 en 29 november zijn respectievelijk de UNO-laan in Hemiksem en de Steenwinkelstraat in Schelle aan de beurt. Op 2 december volgt de Tulpenlaan in Hemiksem, op 4 december komt de 1-Meistraat in Niel aan bod en op 12 december wordt er geflitst in de Molenbergstraat in Rumst. Op 24 en 30 december staat de flitscamera respectievelijk opgesteld aan de N177 in Schelle en in de Nielsestraat in Boom.