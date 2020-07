Politie controleert op naleving coronamaatregelen: 93,8 procent draagt mondneusmasker Ben Conaerts

19u44 0 Boom De politiezone Rupel heeft maandag in de vijf Rupelgemeenten controles gehouden op de naleving van de coronamaatregelen. 93,8 procent van de gecontroleerde mensen droeg het mondneusmasker.

Daarnaast kreeg 26,6 procent van de horecazaken een verwittiging voor de afstand tussen de tafels. Alle zaken hadden wel een aanwezigheidsregister en alle personeelsleden droegen mondmaskers.

“Als politie is het onze taak om streng toe te zien op de coronamaatregelen die voor ons van toepassing zijn. Als we het virus willen tegenhouden, onze kinderen in september naar school laten gaan en onze families beschermen, moeten we nu kordaat handelen”, klinkt het bij de politie.