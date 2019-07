Politie benadrukt: “Wij voeren meer dan enkel drugsbeleid op Tomorrowland” Sander Bral

31 juli 2019

17u15 3 Boom Hoewel het hoofdobjectief op Tomorrowland het betrappen en arresteren van drugsdealers is, benadrukt de politie dat het veel meer doet op en rond het festival. “Vergelijk het met het dagelijks beheer van een middelgrote stad met 80.000 inwoners. Dat is ook politiewerk.”

26 verschillende politiezones en één politieschool staan in voor de veiligheid op en rond Tomorrowland, gecoördineerd door de federale politie. “We wensen te benadrukken dat het beheer van de twee festivalweekends meer was dan het zerotolerance beleid op vlak van drugs waar zo vaak op wordt gefocust in de media”, zegt Jean-Claude Gunst van de federale politie. “Het politioneel beheer omvat veel meer dan dat.”

Algemene zichtbaarheid

“Het gaat om verkeersopdrachten om de grote stroom festivalgangers in goede banen te leiden. Het onthaal van de festivalgangers op de weide, camping en het treinstation van Boom. Op het festivalterrein is een politiepost aanwezig waar feestvierders terecht kunnen voor het aangeven van klachten. Verder hebben we een verhoogde zichtbaarheid op het terrein met patrouilleploegen voor algemeen toezicht en patrouilles in het kader van terrorisme.”

“In geval van agressie, vechtpartijen, ordeverstoringen, onrechtmatige toegang tot het festival of de camping grijpt de politie ook in. Verder voert de politie gerechtelijke opdrachten uit in verband met seksuele misdrijven en diefstallen en wordt er toezicht gehouden op illegale taxichauffeurs en op de no-flyzone boven het festival. Alleen drones en helikopters van de politie en de organisatie zijn toegelaten. Tot slot werkt de politie mee maatregelen uit bij grootschalige incidenten of rampsituaties zoals brand of ontploffing.”

Event Control Center

De federale en lokale politiediensten benadrukken dat het beheer van het Tomorrowland naast de festivalorganisatie ook een samenwerking is met het gerecht, brandweer, Vlaamse Kruis, civiele bescherming, De Lijn en NMBS. “Uniek is dat alle partners samenzitten in het Event Control Center (ECC) en onmiddellijk met elkaar kunnen overleggen en informatie kunnen delen om zeer kort op de bal te kunnen spelen. Een concept dat enkel op Tomorrowland zo wordt toegepast.”