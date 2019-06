Plantendag in De Schorre Ben Conaerts

07 juni 2019

Op maandag 10 juni staat De Schorre in het teken van de jaarlijkse Plantendag. Meer dan 100 standhouders strijken er neer om hun planten en bloemen te verkopen. Wie op zoek is naar allerhande zelfgemaakte juwelen en kledij, kan daarvoor terecht op de CraftBazar. Verder kan je de zweefmolen uitproberen en mooie prijzen winnen bij het ‘Rad van Fortuin’.

Het evenement vindt plaats van 10 tot 17 uur op de deltaweide in De Schorre. De toegang is gratis. Meer info is te vinden op de website www.deschorre.be.