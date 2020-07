Plantage met honderden cannabisplanten ontmanteld in Boom Sander Bral

02 juli 2020

12u20 0 Boom In de Boomse Kerkhofstraat is woensdagmiddag een woning verzegeld nadat er een cannabisplantage ontdekt werd. Er werden honderden plantjes aangetroffen die na onderzoek vernietigd werden door de civiele bescherming.

Woensdag viel de politie na onderzoek binnen in een woning in de Kerkhofstraat in Boom. Er werd een professionele plantage aangetroffen met honderden cannabisplantjes. De civiele bescherming kwam ter plaatse om de buit te vernietigen. Het gebouw werd verzegeld. Het is niet duidelijk of er al iemand gearresteerd werd. Het onderzoek wordt gevoerd door de lokale politiezone Rupel.

Het is niet de eerste keer dat een plantage in Boom wordt opgerold. In maart vorig jaar vernietigde de civiele bescherming nog duizend weedplanten in de Antwerpsestraat en een half jaar eerder, iets verderop, trof de politie maar liefst drieduizend (!) planten aan. Men sprak toen over de grootste opgerolde plantage in de regio in jaren.