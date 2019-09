Pintelieren aan langste toog van Boom: ‘Nacht van de cafés’ krijgt tweede editie Ben Conaerts

09 september 2019

15u54 0 Boom Na het succes van de eerste editie krijgt de ‘Nacht van de cafés’ een vervolg. De ticketverkoop voor het evenement, dat plaatsvindt op zaterdag 5 oktober in zaal Den Oven in Hoek 76, is reeds van start gegaan.

De ‘Nacht van de cafés’ zag vorig jaar voor de eerste keer het levenslicht. Het evenement, ontsproten uit de koker van de vzw Kaaimannen, bekend van Theater aan Twater, werd meteen fel gesmaakt en kon rekenen op 750 aanwezigen. “De ‘Nacht van de cafés was een antwoord op een ander evenement van ons, Resto à L’eau”, zegt voorzitter Peter De Ridder. “Met dat culinaire gebeuren zetten we de lokale restaurants en chefs in de kijker. We wilden iets gelijkaardigs doen voor de Boomse cafés. Zij zorgen allemaal samen nog steeds voor een fantastisch uitgaansleven in onze gemeente.”

Gogo-danseressen

Van de lokale cafés die vorig jaar deelnamen, zijn er drie opnieuw bij: Bar Tabac, Café Noeveren en Café Radio. Café ’t Sloeberke en Café Nieuw Park zijn de nieuwkomers. De uitbaters zullen op zaterdag 5 oktober pinten gaan tappen aan wat ‘de langste toog van Boom’ moet worden. Tegelijkertijd zorgen de Kaaimannen voor een gevuld animatieprogramma. Zo mogen bezoekers gogo-danseressen en enkele verrassingsacts verwachten. Achter de draaitafel staan Monsieur LA Funk, DJ Funkhauser, Bart Maes, de van StuBru bekende Gunther D. en Alan Faber, die het feestje afsluit met een lange set met platen uit zijn tijd bij de Boomse discotheek Apollo.

Chauffeurs

Net als vorig jaar wordt samen met Autopartners opnieuw een extra service aangeboden om fuifgangers achteraf weer thuis te brengen. “Dankzij Autopartners worden er een aantal wagens geleverd, wij zorgen voor de BOB’s”, aldus De Ridder. “Wie een glaasje op heeft, kan zich dus naar huis laten rijden door de chauffeurs van de organisatie. De feestgangers kunnen per taxi komen of achteraf hun auto laten staan tot ’s anderendaags. Vorig jaar werd er van de service al meteen goed gebruik gemaakt. We hebben tot 6 uur ’s ochtends bezoekers naar huis gebracht.”

Er worden voor de ‘Nacht van de cafés’ in totaal 800 tickets voorzien, maar wie erbij wil zijn, wacht volgens de organisatoren best niet te lang. Kaarten kosten 15 euro en zijn momenteel enkel verkrijgbaar bij de deelnemende cafés of bij de Kaaimannen zelf. In een later stadium worden ze ook online verkocht.