Pidpa wordt nieuwe rioolbeheerder, ondanks kritiek oppositie: “Onze gemeente houdt uitverkoop” Ben Conaerts

28 december 2019

17u39 0 Boom Boom krijgt vanaf 2020 een nieuwe rioleringsbeheerder. De gemeente gaat daarvoor een overeenkomst aan met Pidpa. “Dit is financieel de meest voordelige keuze”, klinkt het. Maar de oppositie is minder enthousiast. “Onze gemeente houdt een uitverkoop van haar rioleringsstelsel.”

“Onze overeenkomst met Aquafin loopt eind dit jaar af”, zegt schepen van Openbare Werken Francis Sanchez (N-VA). “We zijn de verschillende rioleringsbeheerders dan ook gaan vergelijken. Aquafin, Fluvius en Pidpa zijn uitleg komen geven, onder meer over het financiële plaatje, en Pidpa is er voor ons het beste uitgekomen. We zijn ook in de buurgemeenten gaan informeren hoe ze daar met Pidpa samenwerken en we hebben er alleen maar positieve verhalen gehoord.”

“Dit is een goed verhaal voor de Bomenaar”, zegt schepen van Financiën Kris Van Hoeck (CD&V). Pidpa is financieel de meest voordelige keuze. We jagen de Bomenaar minder op kosten én genieten van een betere service. Voor een goed begrip: we dragen de riolering over aan Pidpa, maar we blijven zelf wel achter het stuur zitten. We bepalen zelf welke saneringsbijdrage moet worden betaald en welke projecten er wanneer worden uitgevoerd.”

Uitverkoop

Bij de Boomse oppositie wordt er minder enthousiast gereageerd. “Nadat ons verlichtingsnet is verdisconteerd aan Fluvius, houden we nu een uitverkoop van ons rioleringsstelsel”, zegt Anita Ceulemans (Boom één). “Op die manier wordt onze gemeente alsmaar meer een lege doos. De 6,8 miljoen euro die we voor onze riolering krijgen, is op lange termijn veel te weinig. Het bestuur heeft gewoon nu geld nodig om de rioleringswerken van de Advokaatstraat te kunnen betalen. “

“Het is jammer dat de gemeente ons rioleringsstelsel te grabbel gooit, ook voor de volgende generaties”, vindt Andy Janssens (Boom één). “Ik ben bang dat dit op lange termijn alleen maar zal leiden tot een hogere saneringsbijdrage voor onze burgers en meerkosten voor onze gemeente. Pidpa mag dan wel verklaren dat de gemeente de saneringsbijdrage zelf zal blijven bepalen, met één algemene vergadering kan dat al gewijzigd zijn.”