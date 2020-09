Phantoms Boom mikt dit seizoen op zesde opeenvolgende titel Dave Bastiaenssen

11 september 2020

17u06 0 Boom Na vijf opeenvolgende titels en evenveel promoties treedt basketbalclub Phantoms Boom dit seizoen aan in eerste landelijke. En ook in deze reeks start de Rupelploeg met steile ambities. Boom mikt op een nieuwe titel. “We steken onze ambities niet weg, we willen de titel”, zegt coach Yannick Lambrechts.

Het blijft een uitzonderlijk parkoers dat Phantoms Boom de voorbije jaren heeft afgelegd. Vanuit vierde provinciale stootte de club in één ruk door naar eerste landelijke. In het door corona verkorte seizoen pakte Boom de titel in het laatste weekend voor de competitie werd stopgezet. En dit seizoen mikt de club op een zesde opeenvolgende kroon. “We steken onze ambities niet weg, we willen de titel”, zegt coach Yannick Lambrechts (36), bezig aan zijn derde seizoen bij Boom. “We beseffen dat dit niet makkelijk zal zijn. Elke wedstrijd zullen we tegenover een gemotiveerde tegenstander staan. En het is afwachten of corona het competitieverloop al dan niet zal beïnvloeden. Ik zie Stevoort en Hansbeke als onze voornaamste concurrenten.”

“Ik ben tevreden over de eerste weken van de voorbereiding. De integratie van de nieuwkomers verloopt uitstekend. In de oefenwedstrijden voor de Beker van Vlaanderen wonnen we ruim tegen Spartacus en Gent Oost Eagles. Ook tegen derdeklasser Geel speelden we een sterke match die we wonnen met meer dan twintig punten.”

Vier aanwinsten

Met Axel Ibens (Bornem), Zed Peeters (Melsele), Joran Khales (Brabo) en Thierry Cools (Anderlecht) werden vier nieuwe spelers aangetrokken. Jeugdspelers Jo Van Buggenhout en Joppe Mennes spelen met een dubbele licentie bij respectievelijk Melsele en Guco Lier. “Jo en Joppe zijn zowat het uithangbord voor de club. Beide jeugdspelers, die ook in de topsportschool zitten, brengen grinta, snelheid en motivatie in de ploeg. Het belangrijkste is om de focus scherp te houden, elke wedstrijd. Ook tegen ploegen die onderaan bengelen. Elke match moeten we klaar zijn, in de strijd voor een zesde opeenvolgende titel kunnen we ons geen uitschuivers veroorloven.”

Boom oefent nu zondag op Roeselare en speelt volgende week zaterdag (19/09) thuis tegen Oudenaarde.

Kern: Fred Biot, Axel Ibens, Jo Van Buggenhout, Zed Peeters, Dieter Van Herzeele, Yannick De Leeuw, Dylan Daems, Joran Khales, Joppe Mennes, Thierry Cools.