Personeel WZC Den Beuk test negatief op coronavirus: “Bemoedigend resultaat, maar pandemie is nog niet voorbij” Ben Conaerts

11 mei 2020

15u49 0 Boom De resultaten van de coronatesting van het personeel en de bewoners van het Boomse woonzorgcentrum Den Beuk zijn bekend. Alle personeelsleden hebben negatief getest. Onder de bewoners gaat het om slechts enkele positieve gevallen.

Op een drietal stalen na heeft het WZC Den Beuk de resultaten van de testing binnengekregen. De enige positieve gevallen, zijn terug te vinden onder de bewoners. “Op één bewoner na werden deze bewoners reeds verzorgd op onze cohorte-afdeling”, zegt directrice Sarah Boddaert. “Deze bewoner vertoont geen verdere symptomen. Een aantal bewoners die enkele weken geleden wel symptomen vertoonden, testten ook negatief. Dit is een bemoedigend resultaat.”

Het woonzorgcentrum ziet in de resultaten het bewijs dat de volgehouden maatregelen en inspanningen hun vruchten afwerpen. “We gaan verder doen zoals we bezig waren. Van een versoepeling van de maatregelen kan dan ook geen sprake zijn. De pandemie is zeker nog niet voorbij. Bovendien is zo’n testing slechts een momentopname. We zijn hoopvol, maar ook realistisch.”

Familiebezoek

Den Beuk maakt wel al werk van de afbouw van de cohorte-afdeling. De bewoners die er verbleven, worden terug naar hun vertrouwde stek overgebracht. Tegelijkertijd bereidt men zich voor om binnenkort familiebezoek toe te laten. “Dat moet wel gebeuren rekening houdend met de ‘social distancing’, bijvoorbeeld met behulp van een babbelbox. Maar dit laten we pas toe als we hier qua logistiek en personeel volledig in orde mee zijn. We vragen aan de familie van onze bewoners nog even geduld uit te oefenen.”