Paul (72) en Julia (69) vieren gouden bruiloft Ben Conaerts

15 juli 2019

Paul Huyck (72) en Julia Stuer (69) hebben hun vijftigste huwelijksverjaardag gevierd. Het koppel stapte op 2 juli 1969 in het huwelijksbootje en is al die tijd bij elkaar gebleven. Paul en Julia hebben één dochter en twee kleinkinderen.

“We hebben elkaar leren kennen in het uitgaansleven in de Rupelstreek. We hebben het grootste gedeelte van ons leven samen in Niel gewoond, maar twee jaar geleden zijn we naar de Kapelstraat in Boom verhuisd.”

Het gouden bruiloft werd gevierd met een dubbel feestje: eentje voor de familie en eentje voor de direct buren Ook een delegatie van het Boomse gemeentebestuur kwam het koppel feliciteren.