Pas 22 maar ‘jongste ATV-weerman ooit’ houdt er al mee op: “Dit is een sprong in het onbekende” Ben Conaerts

13 januari 2020

14u04 0 Boom Yannick Aerts (22), al vier jaar weerman voor ATV, geeft eind deze maand de fakkel door. Op 31 januari presenteert hij zijn laatste weerbericht op de regionale zender. “Ik heb veel bijgeleerd, maar de tijd is rijp om andere horizonten te verkennen.”

Enkele weken nadat zijn grote voorbeeld Jill Peeters de weerkaarten voor bekeken hield, kondigt ook ATV-weerman Yannick Aerts zijn afscheid aan. Vier jaar lang vertelde hij de Antwerpenaar gemiddeld twee keer per week wat hij van het weer mocht verwachten. Maar na vrijdag 31 januari geeft de nog altijd maar 22-jarige Bomenaar de fakkel door. “Ik was zeventien toen ik bij ATV begonnen ben, als jongste weerman ooit. Ik kwam rechtstreeks van de middelbare school en mocht na twee à drie screentesten beginnen. Eerlijk gezegd dacht ik niet dat ik het langer dan een jaar zou doen. Maar ik ben ervan geschrokken hoe snel de tijd gegaan is.”

Nieuwe gezichten

“2020 is een symbolisch jaar, zowel voor mij als voor ATV”, legt Yannick uit. “De zender is volop bezig met vernieuwingen en is op zoek naar nieuwe gezichten om op het scherm te introduceren. Dan heb ik er geen probleem mee om een stap terug te zetten en nieuw talent een kans te geven. Ik heb zelf ook goed nagedacht en ik heb beseft dat het tijd was om een nieuw hoofdstuk aan te snijden en andere horizonten te verkennen. Het is zeker niet met slaande deuren dat ik bij ATV vertrek, integendeel. Ik heb ontzettend fijne collega’s leren kennen en heb heel veel ervaring opgedaan. Ik ben daar enorm dankbaar voor. De ervaringen die ik heb opgedaan, zullen later in mijn carrière zeker nog van pas komen.”

In het weekend werk ik nog als jobstudent bij Bakkerij Apers in Boom. Ik word er regelmatig door klanten aangesproken met de vraag welk weer het de dag nadien zal worden Yannick Aerts

Bakkerij

Of we Yannick ooit nog terug op tv aan de slag zullen kunnen zien, is vooralsnog af te wachten. Feit is wel dat de Bomenaar niet voor één rad te vangen is. “Naast het weerbericht presenteren doe ik ook nog presentatiecoaching achter de schermen, heb ik al ervaring als acteur en stemacteur én zit ik in mijn laatste jaar Sociaal Werk aan de hogeschool. Voor ik in juni afstudeer, moet ik nog een stage doen waar ook veel tijd in zal kruipen. Ten slotte werk ik in het weekend nog als jobstudent bij Bakkerij Apers in Boom. Daar kennen ze me ook wel als ATV-weerman. Ik word er regelmatig door klanten aangesproken met de vraag welk weer het de dag nadien zal worden”, glimlacht Yannick.

Mediawereld

“Ik besef dat ik een risico neem door mijn tv-werk bij ATV stop te zetten. Ik heb voorlopig niets nieuws op het oog, dus ik neem een beetje een sprong in het onbekende. Maar ik ga me nu eerst en vooral focussen op het beëindigen van mijn studie, en wat de maanden daarna betreft zien we wel. Ik sta open voor nieuwe dingen, liefst ook in de mediawereld. Dit hoeft zeker niet het einde te betekenen van mijn tv-carrière. Ik denk dat er zich nog wel opportuniteiten zullen voordoen. Het weerbericht presenteren doe ik met enorm veel passie, maar het zou mooi zijn als ik ooit eens het nieuws voor mijn rekening kan nemen. Een mens mag dromen, hé.”