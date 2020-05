Parkvijvers staan droog: restauratie van beeldentuin in volle gang Ben Conaerts

15 mei 2020

17u27 0 Boom Het is een bijzonder beeld: de vijvers in het gemeentelijke park staan momenteel zo goed als volledig droog. Dat is nodig voor de restauratiewerken aan de picturale tuin die momenteel worden uitgevoerd.

Eerder werden al de vissen en schildpadden uit de vijvers gehaald. Dat gebeurde door middel van elektrolyse, een techniek waarmee de dieren boven komen zwemmen en makkelijk uit het water kunnen worden gehaald. Nu de vijvers zijn leeggepompt, is de restauratie in volle gang. Tijdens de werken is het park ter hoogte van de vijvers afgesloten voor bezoekers.

De verwachting is dat de restauratie zo’n 200 werkdagen in beslag zal nemen. De picturale tuin is een van dé troeven van het gemeentelijke park en bevat beelden van bekende Vlaamse kunstenaars als Georges Minne en Ernest Wijnants.