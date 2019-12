Parking Bassintraat afgesloten ter voorbereiding op nieuw bouwproject Ben Conaerts

13 december 2019

12u50 0 Boom De parking Bassin in de Bassinstraat is al enkele dagen afgesloten. Er worden voorbereidende werken uitgevoerd voor de bouw van een nieuw woonproject.

Delen van de parking Bassin moeten worden opengebroken om onderzoek naar de ondergrond te kunnen uitvoeren. De bedoeling is om een nieuw woonproject te realiseren op een van de voormalige scheepswerven tussen de Bassinstraat en de wijk Hoek. Er komen vier appartementsblokken in klaverbladvorm, goed voor 97 appartementen in totaal. Er wordt ook een ondergrondse parking voorzien.

Het project heeft de naam ‘Brig’ gekreken, lokaal dialect voor ‘brug’ en een verwijzing naar de voormalige Van Enschodtbrug die daar tot 1945 de linker- en rechteroever van de Rupel met elkaar verbond. Als alles volgens plan verloopt, zouden de bouwwerken in februari 2020 van start gaan. De verkoop van de appartementen – met één, twee of drie slaapkamers – is intussen al van start gegaan.

Door het afsluiten van parking Bassin zijn er een 45-tal parkeerplaatsen verdwenen. Schepen van Parkeerbeleid Abdel El-Hajoutti (CD&V) wijst erop dat er in de onmiddellijke omgeving wel alternatieve parkings beschikbaar zijn. “Denk maar aan de gratis parkings van De Schorre in de Kapelstraat of de Schommelei, de parking Pachterslei-West, de parking Sint-Rochus en de nieuwe, overdekte parking Rupel aan de Windstraat.”

Meer info over het woonproject Brig is te vinden op de website www.brig-boom.be.