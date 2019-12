Parking Bassin vanaf 7 december gesloten wegens werken Ben Conaerts

05 december 2019

13u56 0 Boom De parking Bassin zal vanaf zaterdag 7 december gesloten zijn. Projectontwikkelaar DCA start dan met de voorbereidende werken voor de bouw van een nieuw woonproject met 97 appartementen met ondergrondse garage.

Tijdens de werken dienen delen van de parking Bassin opengebroken te worden om onderzoek naar de ondergrond te kunnen uitvoeren. Om veiligheidsredenen kan er dan niet langer toegang worden gegeven aan onbevoegden.

Schepen van Parkeerbeleid Abdel El-Hajoutti (CD&V) wijst erop dat er in de onmiddellijke omgeving wel alternatieve parkings beschikbaar zijn. “Denk maar aan de gratis parkings van De Schorre in de Kapelstraat of de Schommelei, de parking Pachterslei-West, de parking Sint-Rochus en de nieuwe, overdekte parking Rupel aan de Windstraat. Bovendien kan je op vrijwel al deze locaties ook gebruikmaken van het nieuwe fietsdeelsysteem van Cloudbike. Vermits de werken plaatsvinden in de buurt van een school, zullen we er ook op toekijken dat het charter werftransport strikt wordt nageleefd.”