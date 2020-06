Parkeren in Boom is opnieuw betalend Ben Conaerts

01 juni 2020

Nu alle winkels weer open zijn, is het betalend parkeren in Boom weer in voege sinds maandag 1 juni. Tijdens de volle coronacrisis had het gemeentebestuur dat tijdelijk afgeschaft als een steunmaatregel. Maar nu we stilaan terugkeren naar het ‘nieuwe normaal’, wordt de maatregel teruggedraaid. Ook worden de blauwe zones weer gecontroleerd en betaal je opnieuw een vergoeding voor innames van de openbare weg.

“We zien dat de parkeerdruk in ons centrum opnieuw begint toe te nemen”, zegt schepen van Parkeerbeleid Abdel El-Hajoutti (CD&V). “Wie een beetje uitkijkt, vindt nog wel heel wat goedkope parkeeralternatieven vlakbij in de groene of gele zones.”