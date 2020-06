Pamperbank verzamelt luiers voor kwetsbare gezinnen Ben Conaerts

11 juni 2020

15u39 0 Boom De Boomse pamperbank is intussen meer dan een jaar actief. Het initiatief is bedoeld om kwetsbare gezinnen een duwtje in de rug te geven.

Op verschillende locaties in Boom vind je sinds een goed jaar inzamelboxen terug voor pampers. Wie een overschot heeft aan ongebruikte luiers, kan ze in de box deponeren. De pampers worden vervolgens verder bedeeld onder kwetsbare gezinnen.

Je vindt de inzamelboxen onder meer terug in het gemeentehuis, de kinderopvanglocaties, de bibliotheek, het OCMW en de Boomse basisscholen. Heb je geen luiers, maar wil je de pamperbank op een andere manier steunen, dan kan je steeds contact opnemen met de medewerkers van het Huis van het Kind via tel. 0473 33 82 31 of huis.vanhetkind@boom.be.