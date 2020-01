Overlastteam Politiezone Rupel krijgt thuisbasis op Grote Markt Ben Conaerts

06 januari 2020

13u11 0 Boom De Lokale Politiezone Rupel krijgt een antennepost op de benedenverdieping van het oude CM-gebouw op de Grote Markt. Ook de gemeentelijke preventiedienst Den Ooghen Boom zal daar zijn nieuwe uitvalsbasis vinden.

Sinds 2015 deelden de Lokale Politiezone Rupel en de gemeentelijke preventiedienst Den Ooghen Boom een lokaal in de Hoogstraat in Boom. Nu mogen beide zich opmaken voor een verhuis naar de Grote Markt wat verderop. Ze krijgen er een plaats op de leegstaande benedenverdieping van het CM-gebouw. De politie zal daar haar nieuwe overlastteam huisvesten, een zeskoppig team dat ervoor moet zorgen dat de inwoners van de Rupelstreek minder last gaan hebben van vervelende strafbare overlastproblemen.

“We stellen deze locatie kosteloos ter beschikking van de politie”, zegt burgemeester Jeroen Baert (N-VA). “Dit is voor ons een investering van 36.000 euro op jaarbasis, maar wel een die ten goede moet komen aan de veiligheid in ons centrum. Het nieuwe overlastteam van de politie zal van hieruit optreden. We zitten op de Grote Markt met wat problemen van overlast en met de aanwezigheid van dit team kan er kort op de bal gespeeld worden. De verwachting is dat het pand tegen begin mei 2020 gebruiksklaar is en geopend kan worden.”