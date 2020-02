OVAM eist grondige sanering van stortzones in kleiputten: “Minimale afdekking laat geen herbebossing toe” Ben Conaerts

07 februari 2020

13u26 0 Boom De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) eist in een brief een grondige en definitieve sanering van de stortzones in de kleiputten van Terhagen. De burgemeesters van Boom en Rumst zijn tevreden dat daarmee een duidelijk standpunt wordt ingenomen. Ook zij scharen zich achter de grondige sanering, de daaropvolgende landschapsaanleg en de aanplant van een klimaatbestendig bos.

Er heerst al een tijdje commotie rond de sanering van de vervuilde kleiputten in de gemeenten Rumst en Boom. Sommige buurtbewoners, onder meer de actiegroep Red Onze Kleiputten, stellen de noodzaak van een tijdelijke ontbossing in vraag en pleiten daarom voor een minimale sanering. OVAM heeft per brief echter bevestigd dat het een meer ingrijpende sanering eist.

In de brief herhaalt OVAM de saneringsplicht die de grondeigenaars - de provincie en De Vlaamse Waterweg - hebben voor de stortzones en bevestigt het de te gebruiken methode: afdekking met folies, kleien én gronden. “Een minimale afdekking laat geen herbebossing toe”, aldus OVAM. “Maar met meer grondophoging kan er alsnog worden herbebost.” Ook erkent OVAM dat de aanvoer van deze gronden via de weg geen goed idee is.

“Geen golfterrein”

Booms burgemeester Jeroen Baert (N-VA) is tevreden met de brief van OVAM. “De voorlopige maatregelen die getroffen werden op het asbeststort en de goede monitoring van de situatie stellen ons gerust, maar het is een goede zaak dat OVAM er een grondige en definitieve sanering eist. De sanering van het asbeststort is voor Boom prioritair. Ook is het belangrijk dat na sanering geen golfterrein maar natuur wordt gecreëerd.”

Volgens burgemeester van Rumst Jurgen Callaerts (N-VA) bieden de gronden van het Oosterweelproject een unieke kans voor de sanering. “Voor de toevoer van de grote hoeveelheden grond is er momenteel de opportuniteit om in samenwerking met Lantis grond van de Oosterweelwerken over het water naar de putten te brengen. Op die manier gebeurt de ophoging niet alleen snel, maar blijven de bewoners van de Rupeldorpen ook bespaard van een jarenlang af- en aanrijden van zwaar vrachtverkeer.”

Gefaseerde aanpak

Eerder deze week pleitten ook Natuurpunt Rupelstreek en het dorpscomité Aktief Terhagen al voor een grondige sanering met de gronden van Oosterweel. “Op korte termijn is de sanering en de daarbij horende ontbossing geen goede zaak, op lange termijn wél”, klinkt het. “Maar we zijn vragende partij voor een gefaseerde aanpak van de ontbossing, sanering en natuurinrichting, zodat de natuur de kans krijgt om zich te herstellen.”

Op dinsdag 21 april staat een infomarkt over de sanering gepland in congrescentrum De Pitte in De Schorre in Boom. Geïnteresseerden zijn welkom tussen 17 en 21 uur.

