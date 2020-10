Oudervereniging pleit voor octopuspalen aan OLVI De Reuzenboom: “School blijft in de kou staan” Ben Conaerts

07 oktober 2020

13u37 0 Boom De oudervereniging van OLVI De Reuzenboom is misnoegd omdat er in de schoolomgeving geen octopuspalen komen. Het gemeentebestuur besliste om de palen dit jaar enkel te plaatsen aan Boom Park en OLVI De Kade. “De Reuzenboom komt zeker een van de komende jaren aan de beurt”, reageert schepen van Mobiliteit Abdel El-Hajoutti (CD&V).

Met de octopuspalen worden schoolomgevingen visueel afgebakend en worden chauffeurs dus aangemoedigd om trager en voorzichtiger te rijden. Het gemeentebestuur besliste recent dat basisschool Boom Park en OLVI De Kade dit jaar de accentpalen zullen krijgen. Maar dat wekt wrevel bij de leden van de oudervereniging van OLVI De Reuzenboom. Zij vinden dat hun school over het hoofd wordt gezien.

“Het is jammer dat onze school niet mee opgenomen is in het subsidiedossier van de Vlaamse Overheid”, zegt Geoffrey Van Meirvenne, voorzitter van de oudervereniging. “Wij vinden het spijtig dat er een bedrag van ongeveer 25.000 euro geïnvesteerd wordt in slechts twee scholen, terwijl de andere scholen in de kou blijven staan. Desondanks blijven we in overleg gaan om een aantal kritieke veiligheidsproblemen aan te kaarten bij de gemeente.”

Verkeerslicht

“We kunnen moeilijk in één beweging octopuspalen laten plaatsen aan alle Boome scholen”, zegt schepen van Mobiliteit Abdel El-Hajoutti (CD&V). “We werken stap voor stap, met twee scholen per jaar: één school van het gemeenschapsonderwijs en één school van het vrij onderwijs. Dit jaar viel de keuze op Boom Park en OLVI De Kade. OLVI De Reuzenboom is ongetwijfeld een van de volgende jaren aan de beurt.”

“Dat betekent echter niet dat we verder stilzitten”, vult de schepen aan. “We zijn volop bezig om te kijken hoe we een ideale schoolomgeving kunnen creëren, ook aan OLVI De Reuzenboom. Zo ben ik in overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om een verkeerslicht met drukknop te plaatsen in de Antwerpsestraat. In afwachting willen we alvast een gemachtigd opzichter aan de zebrapaden plaatsen, zodat de kinderen veilig kunnen oversteken.”