Ouders boos over nieuwe schooluren De Reuzenboom: “’s Middags thuis eten wordt onmogelijk” Ben Conaerts

27 juni 2019

15u42 0 Boom De directie van basisschool De Reuzenboom gaat vanaf volgend schooljaar de schooluren aanpassen. Concreet zal de school een kwartier later openen en zal de middagpauze een kwartier worden ingekort. Voor een aantal ouders leidt dat echter tot een pak praktische problemen.

Vanaf volgend schooljaar worden de schooluren van basisschool De Reuzenboom lichtjes bijgestuurd. De school zal starten om 8.45 in plaats van 8.30 uur en de middagpauze zal starten om 12.20 in plaats van 12.05 uur. Op die manier wordt de middagpauze met een kwartier ingekort ten opzichte van het huidige schooljaar. Bij de ouders, die vorige week per brief werden ingelicht, is er echter flink wat ontevredenheid over de nieuwe regeling.

Dubbele extra kost

“Nu kan ik mijn kind al om 8.15 uur afzetten aan de schoolpoort”, zegt een van de ouders. “Met de nieuwe schooluren wordt dat pas mogelijk om 8.30 uur en geraak ik daardoor niet meer tijdig op mijn werk. Ik ga dus noodgedwongen een beroep moeten doen op de voorschoolse kinderopvang, wat een extra kost is. Bovendien wordt het met de kortere middagpauze voor mijn kind niet langer mogelijk om ’s middags thuis te komen eten. Om op school te blijven voor het middageten, kost het telkens 1 euro, nog een extra kost. ”

“Bereid om gesprek aan te gaan”

“We nemen deze maatregel omdat de middagpauze voor veel kinderen momenteel te lang duurt”, zegt de directie van De Reuzenboom. “Sinds we in de nieuwbouw zitten, spelen al onze kinderen samen op een en dezelfde speelplaats. Tijdens een lange middagpauze van 1 uur en 25 minuten kunnen dan weleens conflicten ontstaan. Eén van de manieren waarmee we dat willen aanpakken, is de middagpauze wat te verkorten. We beseffen dat de nieuwe regeling een aantal ouders voor een praktisch probleem stelt. Maar we zijn altijd bereid om met hen het gesprek aan te gaan en mee te zoeken naar een oplossing.”