Oude bibliotheek krijgt tweede leven als naaiatelier Ben Conaerts

21 augustus 2019

15u44 0 Boom De oude bibliotheek in de Antwerpsestraat in Boom heeft tijdelijk een nieuwe bestemming gekregen. Op de benedenverdieping bevindt zich sinds kort het naaiatelier Kaffee Retouché.

Kaffee Retouché is een naaiatelier waar je terecht kan voor retouches, herstellingen, workshops, maatwerk en couponnetjes. Het atelier was voordien al gevestigd in de Antwerpsestraat, maar heeft nu de oversteek gemaakt naar de oude bibliotheek. “Hier hebben we de kans om verder te groeien”, zeggen Katia Potums en Peggy Schuerewegen van Kaffee Retouché. “We hebben van de gemeente de toelating gekregen om deze locatie te huren tot eind november. Waar we daarna naartoe zullen verhuizen, ligt momenteel nog niet vast. Al zullen we sowieso in Boom blijven.”

De dames hebben het alvast helemaal naar hun zin op de benedenverdieping van de oude bib. “Het is fijn dat we het pand een tweede leven kunnen geven. We beschikken hier over een grote ruimte, maar die kunnen we zeker benutten. De oude boekenrekken hebben we bijvoorbeeld gebruikt om stofjes op te leggen. Vanaf september kunnen mensen hier ook een plankje huren om hun couponnetjes te verkopen. Dan zullen we bovendien onze openingsuren verruimen en zes dagen op zeven open kunnen doen.”

Alle info is te vinden via de Facebookpagina van Kaffee Retouché.