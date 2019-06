Opvallend veel jonge kerkuilen in onze regio: “Als trend zich doorzet, wordt 2019 een topjaar” Ben Conaerts

03 juni 2019

15u35 0 Boom Het aantal kerkuilen in onze regio blijkt dit jaar opvallend hoog te zijn. De vrijwilligers van Natuurpunt Rupelstreek hebben in dertien gecontroleerde nestkasten 59 jonge kerkuilen ontdekt.

“Dat is een buitengewoon hoog aantal”, zegt Erik De Keersmaecker, coördinator van de regionale Kerkuilwerkgroep. “Doorgaans hebben kerkuilen drie, soms vier jongen. Maar dit jaar zitten er vijf, soms zes en op één broedplaats zelfs zeven jongen in één nestkast. Als deze trend zich doorzet, wordt 2019 het allerbeste jaar sinds het kerkuilproject in Vlaanderen in 1978.”

Volgens De Keersmaecker zijn er verschillende verklaringen voor het hoge aantal jonge aantal kerkuilen. “In eerste instantie is er de zachte en relatief droge winter, waardoor vele potentiële broedvogels zonder problemen de winter zijn doorgekomen. Daarnaast zijn er een bijzonder hoog aantal prooien aanwezig, zoals muizen, ratten en mollen. Ten slotte zijn er de droge nachten van afgelopen weken, waardoor kerkuilen onbekommerd kunnen jagen.”

Momenteel staan er meer dan 100 nestkasten verspreid over de Rupelstreek, Klein-Brabant, Willebroek en enkele gemeenten in de Antwerpse Zuidrand, zoals Aartselaar, Edegem, Kontich en Lint. De komende weken gaan de vrijwilligers van Natuurpunt verder met hun avondlijke controles.