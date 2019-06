Oppositie vindt parkeergarage te duur: “Geen aantrekkelijk alternatief voor Grote Markt” Ben Conaerts

06 juni 2019

14u42 0 Boom De voorbije gemeenteraad ontstond een discussie over de tarieven die worden gehanteerd in de nieuwe parkeergarage onder de bibliotheek. Oppositiepartijen Boom één en Vlaams Belang betreuren het dat de tarieven hoger liggen dan in de rode parkeerzone.

“Ik had begrepen dat het gemeentebestuur met deze parkeergarage een aantrekkelijk alternatief wilde aanbieden voor de parkeerplaatsen op de Grote Markt”, zegt Hans Verreyt (VB). “Maar als je 61 minuten parkeert, betaal je in de ondergrondse parking meer dan dubbel zoveel als in de rode zone op de Grote Markt.”

Ook oppositiepartij Boom één beschouwt de tarieven als een gemiste kans. “Als je mensen wil stimuleren om van de nieuwe parkeergarage gebruik te maken, dan moet je de tarieven goedkoper maken. Nu creëer je net het tegengestelde effect”, zegt Andy Janssens (Boom één).

“Een ondergrondse parking komt nu eenmaal met een prijskaartje”, reageert schepen van Mobiliteit Abdel El-Hajoutti (CD&V). “Daar parkeren is inderdaad een beetje duurder dan op straat, maar je hebt wel het voordeel dat je jouw wagen kan achterlaten op een overdekte plaats met camerabewaking.”

“Ik heb nog nooit geweten dat je in een overdekte parking minder zou betalen dan op straat”, merkt burgemeester Jeroen Baert (N-VA) op. “Maar het parkeren aan de Kaai is een evolutief verhaal. Op termijn zullen er nog parkeerplaatsen zullen bijkomen en de kans is reëel dat de parkeertarieven dan nog zullen wijzigen.”