Oppositie kritisch voor snelle verdeling ‘Winkel hier’-bonnen

Het gemeentebestuur kondigde eerder al een pakket aan maatregelen aan om de Bomenaars door de coronacrisis te ondersteunen. Zo werd het parkeren tijdelijk gratis en krijgen 8.500 Boomse gezinnen een ‘Winkel hier’-bon. De voorbije gemeenteraad werd hiervoor het licht op groen gezet.

“Wij juichen vele van de ondersteunende maatregelen toe”, zegt oppositieraadslid Hans Verreyt (VB). “Maar voor de uitvoering kan de communicatie wel wat beter. De ‘Winkel hier’-bonnen steken nu al bij de mensen in de brievenbus, terwijl de maatregelen niet eens op de gemeenteraad waren behandeld. Wij hadden eventueel wel wat kunnen bijsturen.”

“De bonnen werden snel verspreid, maar de burgers kunnen ze niet eens overal gebruiken. Ze kunnen met de bon bijvoorbeeld niet naar de supermarkt gaan. Ik ben bang dat je vele inwoners op die manier gaat teleurstellen”, denkt Andy Janssens (Boom één).

2 miljoen euro extra kosten

“Er heerste bij de mensen heel veel onduidelijkheid. Daarom hebben we niet geaarzeld om sommige maatregelen nu al te nemen”, legt schepen van Lokale Economie Kris Van Hoeck (CD&V) uit. “De bon is in eerste instantie een belangrijke ondersteuning voor de handelaars en hun zaak niet kunnen openen. We roepen de handelaars op om de bon te laten gebruiken bij de handelaars die zwaar getroffen zijn door de coronamaatregelen.”

Van Hoeck rekende ook al uit welke financiële weerslag het hele coronaverhaal zal hebben op de gemeentekas. “We zijn nu al bezig met de minderinkomsten en de meeruitgaven te verzamelen. Momenteel gaat dat richting de 2 miljoen euro extra kosten op het einde van de rit. Op de effecten op langere termijn hebben we minder zicht.”