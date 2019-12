Oppositie hekelt belastingverlaging voor Tomorrowland: “Cadeau voor externe partner, maar onze inwoners krijgen niets” Ben Conaerts

20 december 2019

De Boomse oppositie spreekt schande over de verlaging van de evenementenbelasting voor Tomorrowland. "Je geeft een externe partner een mooi cadeau, maar onze inwoners krijgen niets", klinkt het. "We hebben nu de zekerheid over onze inkomsten op lange termijn", reageert burgemeester Jeroen Baert (N-VA). Het festival engageert zich immers om tot 2034 in Boom te blijven

Tomorrowland moet vanaf 2020 maar een dagtarief van 3 euro per bezoeker betalen, in plaats van de eerdere 3,5. Het gemeentebestuur wil daarmee een geste doen naar het festival, dat beslist heeft om tot 2034 in Boom te willen blijven. Maar de Boomse oppositiepartijen Boom één en Vlaams Belang verfoeien de maatregel, vooral omdat er voor de Bomenaar géén belastingverlaging in zit.

Woonbonus

“De algemene personenbelasting én de opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven de komende jaren hetzelfde”, zegt Andy Janssens (Boom één) “Je geeft dus een mooi cadeau aan een externe partner als Tomorrowland, maar onze inwoners krijgen niets. Zeker met de afschaffing van de woonbonus hadden we de Bomenaar tegemoet kunnen komen door de opcentiemen op de onroerende voorheffing te verlagen.”

“Dit is een beetje schandalig”, vindt Hans Verreyt (VB). “De evenementenbelasting voor Tomorrowland is één grote belasting die niet op de Bomenaar wordt geheven, maar die gaan we dan verlagen. Terwijl de Bomenaar veel hinder van het festival ondervindt. Als het aan mij lag, had ik de evenementenbelasting zelfs verhoogd.”

“Kapers op de kust”

“Het zou véél erger zijn als Tomorrowland uit Boom zou vertrekken”, reageert schepen van Financiën Kris Van Hoeck (CD&V). “Ondanks deze kleine verlaging zal Tomorrowland ons de komende veertien jaar nog ruim 18 miljoen euro opleveren. Bovendien zet Tomorrowland onze gemeente op de kaart en betekent het festival veel voor onze lokale verenigingen.”

“Het is belangrijk dat we de zekerheid hebben over de inkomsten van Tomorrowland op lange termijn”, zegt burgemeester Jeroen Baert (N-VA). “Wees maar zeker dat er kapers op de kust waren en dat er aan de mouw van de organisatoren werd getrokken. Maar we krijgen nu de zekerheid dat Tomorrowland tot 2034 in Boom zal blijven. Er komt een eenzijdige verbintenis die we aan de organisatie zullen voorleggen, een contract waarbij ze toezeggen dat ze tot 2034 in onze gemeente zullen blijven.”