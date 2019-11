Oppositie en meerderheid in de clinch over gemeentelijke saneringsbijdrage Ben Conaerts

26 november 2019

13u11 0 Boom De gemeentelijke saneringsbijdrage voor de waterfactuur zal ook in 2020 1,4 euro per kubieke liter bedragen. De gemeenteraad heeft het tarief goedgekeurd, ondanks protest van oppositiepartijen Boom één en Vlaams Belang. “Water is levensnoodzakelijk en moet betaalbaar blijven”, beklemtootn Patrick Marnef (Boom één).

De gemeentelijke saneringsbijdrage - een bijdrage die wordt geïnd op het gebruik van de riolering - is al langer een twistpunt in de Boomse gemeenteraad. De waterfactuur voor de inwoners is volgens de oppositiepartijen de afgelopen tien jaar stevig gestegen. “Ooit was dit een kost voor de gemeente van 200.000 à 300.000 euro. Nu levert dit de gemeentekas ruim 1 miljoen euro aan belastinggeld op. Dat zegt genoeg”, rekent oppositieraadslid Hans Verreyt (VB).

“Tijd voor volgende stap”

“Op het einde van de vorige legislatuur hebben we beslist de indexatie niet verder toe te passen en de saneringsbijdrage te consolideren”, zegt Patrick Marnef (Boom één). “Maar nu moeten we deze legislatuur ook de volgende stap zetten en die bijdrage naar beneden te halen. Water is levensnoodzakelijk en moet betaalbaar blijven. Er zijn verschillende gemeenten in de Rupelstreek waar de saneringsbijdrage lager ligt dan hier. Laat dat inspirerend werken.”

Ziekenhuisbelasting

“We hebben ervoor gekozen om andere belastingen te verlagen”, reageert schepen van Financiën Kris Van Hoeck (CD&V). “Denk maar aan de zogenaamde ‘ziekenhuisbelasting’ die we hebben geschrapt, en aan de aanvullende personenbelasting, die van 8,5 naar 7,9 is gedaald. Over een hele legislatuur gaat het om 5,4 miljoen euro die we minder vragen aan de Bomenaar. Als we nu ook deze saneringsbijdrage zouden verlagen, zou onze dienstverlening in het gedrang komen.”

Inhaalbeweging

“Het geld van de saneringsbijdrage hebben we bovendien nodig om te investeren in ons rioleringsstelsel”, vult burgemeester Jeroen Baert (N-VA) aan. “We moeten op dat vlak een flinke inhaalbeweging maken en staan voor serieuze investeringen. De mensen zien dat niet altijd, want dat zit onder de grond. Maar het geld daarvoor moet érgens vandaan komen.”