Opnieuw ruim duizend trailrunners in De Schorre: “Volgend jaar twee events” Sander Bral

12 januari 2020

17u03 0 Boom De tweede editie is het ondertussen van de trailrun in De Schorre in Boom. Net zoals vorig jaar ploeterden ruim duizend lopers zich door kou, regen en modder door het recreatiedomein. “De sport wordt elk jaar populairder en populairder. Het volgende sportseizoen doen we mogelijk twée events in De Schorre.”

De tweede trailrun in De Schorre in Boom was met een constante van boven de duizend deelnemers deze zondag alweer een groot succes. Anders dan vorig jaar mikte organisatie Sportevents, dat verschillende trailruns organiseert in ons land, nu ook op de getrainde trailrunners. “Dat hebben we gedaan door naast zes, tien en veertien kilometer ook een parcours van achttien kilometer aan te bieden”, legt Maarten De Bolster van de organisatie uit. “Voor een rondje van veertien kilometer komen de echte profs niet buiten”, lacht hij.

Mooie mix

“Op die manier creëren we een mix van geoefende renners die van over heel het land komen en lokale liefhebbers uit het Antwerpse of Boom en omstreken. Ook hebben we de moeilijke klei-ondergrond van Terhagen geschrapt uit het parcours. Vorig jaar waren die putten en bergjes te glibberig en moesten deelnemers meer ploeteren en klimmen dan effectief lopen. Dit jaar waren onze lopers erg blij dat ze een constante tred konden houden door het landschap.”

Aanstekelijk

Typerend aan trailrun is het erg technische parcours met veel kleine bochtjes en korte stukken klimmen en dalen, op onverharde single tracks lopen deelnemers ieder voor zich, om naast elkaar te lopen is er geen plaats. “Daardoor wordt de sport alsmaar populairder, ook in België”, gaat Maarten verder. “Omdat het iets nieuws is, het is niet de zoveelste marathon of loopwedstrijd op de baan. We merken ook dat trailrunnen aanstekelijk werkt. Als mensen hun eerste wedstrijd hebben gelopen, schrijven ze zich dikwijls hetzelfde jaar nog in voor een tweede of een derde run. Dat doet ons erg plezier.”

Volgend jaar zal de trailrun verschuiven naar begin oktober. “Dan is de ondergrond nog harder en kunnen we terug meer reliëf in het parcours stoppen”, zegt Maarten. “In januari komen we wellicht terug met een tweede event, daarover zijn we volop aan het brainstormen”, klinkt het geheimzinnig.