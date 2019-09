Opnieuw griezelen en huiveren op Noeveren: inschrijvingen Halloweentocht gaan open Ben Conaerts

21 september 2019

13u02 0 Boom De tweejaarlijkse Halloweenwandeling in de buurt van Noeveren vindt dit jaar plaats op vrijdag 25 en zaterdag 26 oktober. Inschrijven kan op dinsdag 24 september, maar ook nu beloven de plaatsen weer snel volzet te zijn.

De tweejaarlijkse Halloweenwandeling op Noeveren is ieder jaar een enorme publiekstrekker. Er wordt gewandeld in kleine groepen van maximum dertig deelnemers onder begeleiding. De eerste groep vertrekt om 19 en de laatste om 22.30 uur. Onderweg kom je allerlei fantastische creaties en wezens tegen.

Wie mee wil komen wandelen, kan zich inschrijven op dinsdag 24 september tussen 19 en 20 uur op de sportdienst in het gemeentelijke openluchtzwembad. Eén persoon kan maximum twee groepen van dertig deelnemers inschrijven. Vanaf woensdag 25 september kan je ook nog inschrijven via sport@boom.be, maar de kans is groot dat alle plaatsen dan al volzet zullen zijn.

Inschrijven kost 6 euro per persoon. Dat bedrag moet contant betaald worden bij inschrijving.