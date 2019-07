Openluchtvertelling met Nele Bauwens Ben Conaerts

01 juli 2019

16u07 0 Boom CC De Steiger organiseert op woensdag 3 juli opnieuw een openluchtvertelling in de Tuin van de Dekenij in de Hoogstraat. Cabaretière Nele Bauwens brengt er haar tweede solovoorstelling ‘Wat een geluk’ op de planken.

In de voorstelling blikt Bauwens met nostalgisch gemoed terug op haar eerste liefde en vertelt ze over haar huidige levensgezel. De cabaretière stelt zich luidop vragen en gunt je een blik in haar hart. Daarbij is haar vertrouwde Wurlitzerpiano haar ‘compagnon de route’. Ze brengt een nieuwe reeks zelfgeschreven liedjes en verrassende covers, waaronder een hilarische cover van Paul Severs.

De Tuin van de Dekenij is toegankelijk vanaf 18 uur. De toegang is gratis, maar breng wel je eigen stoeltje mee. De vzw Kaaimannen zorgt voor koele drankjes en snacks.