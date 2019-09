Open Monumentendag in Boom: vzw Emabb blikt vooruit op restauratieproject Ben Conaerts

14u31 0 Boom Op de museumsite van de vzw Emabb op Noeveren kan je met Open Monumentendag op zondag 8 september een bezoek brengen aan de oude ringoven, schrijnwerkerij en schouw. Die oude relicten van het steenbakkersverleden worden binnenkort gerestaureerd.

“De Vlaamse regering heeft eerder dit jaar een subsidie van 750.000 euro goedgekeurd voor de restauratie”, zegt Luc Verbeeck van de vzw Emabb. “Daarom willen we met Open Monumentendag toelichten hoe de restauratie zal uitgevoerd worden. De schoorsteen wordt ontwikkeld tot een uitkijktoren van waaruit je een prachtig zicht krijgt over de streek. De oude schrijnwerkerij wordt dan weer heringericht als een toeristisch infopunt over Noeveren het steenbakkersverleden. De ringoven wordt ten slotte omgevormd tot een polyvalente ruimte waar vergaderingen en tentoonstellingen kunnen plaatsvinden. Van 10 tot 17.30 uur zijn er om het anderhalf uur gidsbeurten.”

Tegelijkertijd kan je aan de Heldenplaats in Boom en op het Sasplein in Klein-Willebroek meer te weten komen over de voormalige Weduwe Van Enschotbrug, tot 1939 de enige vaste oeververbinding over de Rupel. “Die tolbrug speelde een belangrijke rol in de bevrijding van Boom en Antwerpen en in de industriële ontwikkeling aan beide kanten van de Rupel”, zegt Verbeeck. “In 1945 wordt het wegdek wegens stabiliteitsproblemen ontmanteld, maar je kan vandaag nog altijd sporen van de brug in het landschap terugvinden. Er zijn wandelingen die vertrekken op de Heldenplaats om 10, 13 en 16 uur en op het Sasplein om 11.30 en 14.30 uur.”