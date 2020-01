Opbouwwerker Kamal Qebayli (26) wint eerste Groene Pluim Ben Conaerts

13 januari 2020

14u33 2 Boom De Boomse afdeling van Groen heeft op haar nieuwjaarsreceptie opbouwwerker Kamal Qebayli (26) in de bloemetjes gezet. De Bomenaar zet zich in voor sociaal kwetsbare jongeren en werd voor dat engagement bedankt met de allereerste Groene Pluim.

Groen Boom kon op haar nieuwjaarsreceptie voor het eerst een Groene Pluim uitreiken. Met die trofee wil de afdeling een organisatie of persoon in de kijker zetten die op sociaal of ecologisch vlak zijn steentje bijdraagt aan een leefbaar Boom. Na een stemming onder Groenleden en -sympathisanten viel de keuze voor de eerste Groene Pluim op opbouwwerker Kamal Qebayli. “Kamal werkt voor de vzw Lejo als opbouwwerker in Boom en richt zich vooral op maatschappelijk kwetsbare jongeren. Zijn doel is jongeren zo snel mogelijk zelfstandigheid bij te brengen en hun leren verantwoordelijkheid te nemen. Daarom verdienen Kamal en de vzw Lejo deze Groene Pluim”, zegt voorzitter Koen Peeters.

Snoep en waardebon

Kamal mocht de prijs in ontvangst nemen uit de handen van Bjorn Rzoska, Vlaams Parlementslid voor Groen. “Het doet me plezier dat ik hier in Boom een Groene Pluim mag uitreiken aan iemand die zich met zoveel overgave inzet voor het begeleiden van kwetsbare jongeren”, aldus Rzoska. “Want vergeet niet: deze jongeren zijn de volwassenen van morgen, de volwassenen van wie wij hopen dat ze verantwoordelijkheid nemen in het maatschappelijke leven in Boom: in het verenigingsleven, in hun gezin, en wie weet ook in de politiek.”

De prijs van de Groene Pluim 2019 bestond uit een unieke keramieken pot, gemaakt door de Boomse keramist Flor Buggenhout, die voor de gelegenheid gevuld was met snoep voor Kamals jongeren en een waardebon van 50 euro om te gebruiken bij de Boomse middenstand.