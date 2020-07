Ook Ubuntu Festival geannuleerd, organisatie plant wel coronaveilig alternatief Ben Conaerts

10 juli 2020

17u15 0 Boom Ook het Ubuntu Festival zal dit jaar niet doorgaan. Het wereldfestival had normaal moeten plaatsvinden op 12 en 13 september, maar de organisatie heeft beslist het evenement te annuleren.

“We hadden nog veel moed met de komende versoepelingen en wilden er écht graag een veilige, maar volgwaardige editie van maken”, zegt Kyo De Fraeye van de vzw Ubuntu. “Maar helaas, met de nieuwe maatregelen zien we ons genoodzaakt ons festival te annuleren. Het is met pijn in ons hart, maar als we de opgelegde maatregelen toepassen, kunnen we onmogelijk de beleving creëren die we met ons festival aan de bezoeker willen schenken.”

De volgende editie van het Ubuntu Festival staat nu op de agenda van 11 en 12 september 2021. Toch zijn nog niet alle plannen voor dit jaar helemaal opgeborgen. “We blijven niet bij de pakken zitten en werken voor het weekend van 12 en 13 september, de oorspronkelijke datum van Ubuntu, aan een alternatief concept met minder bezoekers. Ook voor de rest van de maand september zitten er nog plannen in de pijplijn”, klinkt het.

Wie op de hoogte wil blijven, moet de Facebookpagina van Ubuntu in de gaten houden.