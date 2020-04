Exclusief voor abonnees Ook Steve Tielens voelt gevolgen van coronacrisis: “Als dit zo doorgaat, moet ik weer halftijdse job zoeken” Ben Conaerts

12 april 2020

18u45 0 Boom De coronacrisis betekent een flinke streep door de rekening van Steve Tielens. Normaal gezien zou de agenda van de Boomse zanger volstaan met concerten, maar in de plaats daarvan regent het annuleringen. “Ik hoop dat deze zomer de kentering kan komen. Anders moet ik waarschijnlijk weer een halftijdse job gaan zoeken.”

De anders zo vrolijke Steve Tielens laat nu een bedrukte indruk. De ‘koning van de polonaise’ is dezer dagen niet langer op een podium terug te vinden, maar ‘in zijn kot’. En bij een podiumbeest als Tielens laat dat zijn sporen na. Ook financieel. “Ik moet terugvallen op het inkomen van mijn echtgenote. Ik voel me bijna een landloper”, zucht hij. Zondagnamiddag schoof hij de kopzorgen even aan de kant en mocht hij opnieuw even doen wat hij zo graag doet: optreden. In open lucht, voor de woonzorgcentra in Bornem.

