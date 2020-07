Ook Noeverrock gaat dit jaar niet door: “We komen terug in 2021” Ben Conaerts

12 juli 2020

14u58 0 Boom Na Na Theater aan Twater en het Ubuntu Festival heeft nu ook de organisatie van Noeverrock beslist haar festival te annuleren. Door de coronamaatregelen blijkt het praktisch onhaalbaar om het evenement te laten doorgaan.

Noeverrock staat ieder jaar garant voor een aantal optredens in de steenbakkerijsite van ’t Geleeg in Noeveren. Maar de coronamaatregelen dwingen de organisatoren hun festival voor dit jaar af te gelasten. “We hadden van de evenementencoördinator een tool ontvangen om te zien of het praktisch haalbaar was om een openluchtfestival te organiseren”, zegt initiatiefnemer Luc Zaman. “Na de oefening te hebben gemaakt, was er nog een sprankeltje hoop. De punten waar we slecht scoorden, konden nog bijgestuurd worden. Maar toen deze week het bericht kwam dat er per persoon een ruimte van 10 vierkante meter nodig was, was snel duidelijk dat deze maatregel een onoverkomelijke hindernis was.”

De financiële impact van de afgelasting valt volgens Zaman nog relatief mee. “We hebben een conservatieve houding qua uitgaven en hadden geen zware financiële inspanningen geleverd. Het is natuurlijk jammer voor de mensen die er hun boterham mee moeten verdienen, en we kunnen enkel hopen dat ze dit jaar zullen doorkomen. Maar voor Noeverrock gaat enkel om uitstel, niet om afstel. We zullen eerstdaags met ’t Geleeg samenzitten om een nieuwe festivaldatum te kunnen prikken voor 2021. Die zal dan afgetoetst worden met de bands en spoedig bekend worden gemaakt.”