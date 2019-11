Ook Middenschool Den Brandt komt in actie voor Rode Neuzen Dag Ben Conaerts

15 november 2019

13u53 0 Boom De Rode Neuzen Dag maakt heel wat los op de scholen in onze regio. Ook op Middenschool Den Brandt in Boom wordt momenteel volop geld ingezameld voor het goede doel.

“Wij doen een Rode Neuzen Challenge”, zegt Linda Michiels, directrice van Den Brandt. “De leerlingen zamelen per klas geld in en dagen hierbij hun eigen klastitularis uit. Ze proberen samen een bepaald bedrag te behalen. Indien dit lukt, levert de klastitularis een tegenprestatie. Dat kan gaan om verkleed lesgeven of koekjes bakken. Deze klassikale inzamelactie loopt nog tot 20 november. Daarnaast organiseren we een pannenkoekenbak. De pannenkoeken worden door de leerlingen zelf gebakken op school en verkocht.”

De Rode Neuzen Actie, een actie van VTM, HLN, Qmusic en Belfius, staat dit jaar in het teken van het mentaal, fysiek en sociaal weerbaarder maken van jongeren in Vlaanderen. De apotheose vormt de Rode Neuzen Dag op vrijdag 29 november.