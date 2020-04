Onzekerheid over Ubuntu Festival: “Alle opties liggen open” Ben Conaerts

16 april 2020

18u08 0 Boom Er mag nu dan wel wat meer duidelijkheid bestaan over de festivals tot en met augustus, de organisatie van het Ubuntu Festival, gepland voor 12 en 13 september, tast nog in het ongewisse.

“We hopen uit de grond van ons hart dat Ubuntu zal doorgaan, maar we kunnen hier niet zelf over beslissen”, klinkt het. “Wat wel zeker is, is dat we achter de schermen nog steeds doorwerken met alle mogelijke scenario’s in gedachten. Een Ubuntu Festival zoals elk jaar is mogelijk, maar ook een iet of wat kleinere versie of een uitstel naar 2021 behoort tot de mogelijkheden. We houden hier rekening mee beslissen op het moment dat er meer zekerheden zijn. Ieders gezondheid staat op nummer één, dus wij volgen het advies van de virologen en de overheid.”