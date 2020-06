Exclusief voor abonnees Ontwerpteams buigen zich over heropwaardering Boomse stationsomgeving Ben Conaerts

12 juni 2020

15u21 0 Boom Het gemeentebestuur van Boom en de provincie Antwerpen hebben grootse plannen met het station van Boom. Ze willen de stationsbuurt heropwaarderen en opnieuw verbinden met de omliggende wijken. Met de selectie van drie mogelijke ontwerpteams voor de hertekening van de omgeving is nu alvast een eerste belangrijke stap gezet.

De stationsomgeving van Boom is al jarenlang een troosteloze omgeving, met onbenutte percelen bouwgrond en verlaten bedrijfssites. Nochtans heeft het station door de aanwezigheid van de Rupel, de spoor- en fietswegen heel wat potentieel. Het gemeentebestuur van Boom en de provincie Antwerpen willen daarom een masterplan laten uittekenen dat de buurt moet heropwaarderen. Drie ontwerpteams, die telkens bestaan uit meerdere studiebureaus, zijn in de running om van die hertekening werk van te maken. Zij kregen vrijdag alvast een briefing en een rondleiding in de omgeving.

