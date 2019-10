Ontsluitingsweg achter Kapelstraat-Kerkhofstraat wordt aangelegd Ben Conaerts

18 oktober 2019

15u53 0 Boom In de week van 21 oktober start de firma Norré Behaegel met de aanleg van de ontsluitingsweg achter de woningen op de hoek van de Kapelstraat en de Kerkhofstraat. De werken zullen wellicht tot begin december in beslag nemen.

Achter de woningen op de hoek van de Kapelstraat en de Kerkhofstraat ligt momenteel een perceel woeste grond dat eigendom is van IGEAN. De bewoners van de woningen moeten hun garages bereiken via een zandweg. Ook maken verschillende mensen gebruik van het terrein om hun wagen of andere voertuigen te plaatsen. Nochtans zit de weg vol met putten en verandert deze in de wintermaanden in een slijkweg. Daarom verzocht het gemeentebestuur IGEAN om over te gaan tot de aanleg van een verharde ontsluitingsweg.

“Door de aanleg van deze weg, met bijhorende regenwaterafvoer, kunnen de bewoners op een veilige en propere manier hun garage bereiken”, legt schepen van Openbare Werken Francis Sanchez (N-VA) uit. “Na aanleg zal de weg door IGEAN worden overgedragen naar het openbaar domein van de gemeente Boom. De werken zullen duren tot begin december.”