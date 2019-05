Ontbijtconcert met Round Midnight Ben Conaerts

28 mei 2019

Cultuurcentrum De Steiger organiseert op donderdag 30 mei voor de tweede keer een ontbijtconcert in Trattoria Kaai. Het duo Round Midnight, bestaande uit zangeres Ruth-Marie Henckes en gitarist Menno Buggenhout, komt er voor de jazzy sfeer zorgen.

Ontbijten kan in twee shiften: van 9 tot 11 uur en van 11 tot 13 uur. Tickets kosten 24,5 euro en zijn te reserveren via info@trattoriakaai.be of tel. 03 843 33 12.