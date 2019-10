Onduidelijkheid over toekomst Kleiputten Terhagen: “Maar het wordt zeker geen camping voor Tomorrowland” Ben Conaerts

02 oktober 2019

16u40 0 Boom Volgens oppositiepartij Vlaams Belang heerst er bij de buurtbewoners ongerustheid over de toekomstige bestemming van de kleiputten in Terhagen. Een beslissing is nog steeds niet genomen. “Maar het wordt zeker geen camping voor Tomorrowland”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Kris Van Hoeck (CD&V)

De afgelopen gemeenteraad ontstond in het kader van de gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr. 51 een discussie over de toekomstige ontwikkeling van het deelgebied 2 van De Schorre, de kleiputten in Terhagen. Tegen de afschaffing van de voetweg werden veertien bezwaren ingediend, maar volgens oppositiepartij Vlaams Belang gaat het vooral om een uiting van ongerustheid over de bestemming die de kleiputten zullen krijgen nadat de geplande sanering heeft plaatsgevonden.

“De voetweg moet worden afgeschaft omwille van de plannen die men heeft met de sanering van de kleiputten”, zegt Hans Verreyt (VB). “Een aantal mensen heeft deze gelegenheid aangegrepen om hierover hun ongenoegen kenbaar te maken. Op de toekomstige plannen staan er een aantal vlaktes getekend die de indruk wekken dat er een uitbreiding van De Schorre 1 zou kunnen komen. Dat wekt bij de buurtbewoners, terecht, ongerustheid.”

“Niemand in de stuurgroep van de sanering wil daar Tomorrowland, want daar gaat het dan over”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Kris Van Hoeck (CD&V). “Dat is heel duidelijk en dat is ook zo uitgesproken geweest, maar je moet het ook willen horen. Als dat de onzekerheid is die leeft bij de buurtbewoners, wil ik die bij dezen uit de wereld helpen. Bovendien: als je het reliëf gezien hebt, dan zie je meteen dat het niet mogelijk is om daar zomaar een camping of iets dergelijks neer te poten.”

“Voor de sanering en het reliëf van het terrein is het participatieproject intussen afgesloten”, zegt Tom Dewandelaere (CD&V). “Maar voor wat daarna volgt, liggen de mogelijkheden nog open en is er nog zeker participatie mogelijk. Dat heeft Gert Van de Genachte, de intendant van de provincie Antwerpen, op de laatste commissie over het dossier met zoveel woorden gezegd. We gaan dat als gemeenteraadsleden alleszins mee opvolgen en erop toekijken dat het behoud van het natuurlijke en wilde karakter van de omgeving verzekerd blijft.”