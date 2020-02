Onderzoekers aan de slag in kleiputten Ben Conaerts

24 februari 2020

12u25 0 Boom Een team van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) voert momenteel onderzoeken uit in de kleiputten van Terhagen en Boom. Dat gebeurt in het kader van de geplande sanering en de opvulling van het terrein met de gronden van het Oosterweelproject.

Nog de hele maand februari is een onderzoeksteam van INBO aan het werk in de kleiputten. De wetenschappers kijken of het huidige bos klimaatrobuust is en hoe er betere kansen kunnen komen voor het toekomstige bos. Ook onderzoeken ze of de gronden die zullen worden aangevoerd voor de realisatie van de sanering al dan niet aangerijkt moeten worden. Het onderzoek moet uitwijzen of er bijvoorbeeld organische stof of teelaarde nodig is om voldoende mogelijkheden te bieden voor een volwaardig en divers bos.

“De onderzoekers nemen stalen van gronden, mossen, korstmossen en stilstaande wateren in de kleiputten”, zegt Kathleen Art van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen. “Ook de gronden van het asbeststort zullen onderzocht worden. Nadien zullen de onderzoekers richting de toekomstige Oosterweelwerf gaan om daar bijkomende stalen te nemen van de gronden die zullen worden aangevoerd. Op die manier kunnen deze nauwkeurig gekarakteriseerd worden.”

Wie een vraag heeft voor het team van INBO en iets wil laten onderzoeken in de kleiputten, kan dat laten weten via contact@kleiputten.be

