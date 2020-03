Onbegrip over sluiting De Schorre: “Wandelen was toch net aangeraden?” Ben Conaerts

18 maart 2020

19u12 20 Boom De Schorre zal ten minste tot en met 5 april 2020 volledig gesloten blijven voor bezoekers. Met die maatregel wil de deputatie van de provincie Antwerpen de verspreiding van het coronavirus mee helpen bestrijden. Maar bij veel trouwe bezoekers van het provinciale recreatiedomein wordt de sluiting op onbegrip onthaald.

De beslissing om De Schorre tijdelijk te sluiten is voor vele gebruikers van het domein onlogisch. Had de federale overheid niet net toegelicht dat wandelen en joggen in buitenlucht toegelaten, zelfs aangeraden was? “Waar zit het gezond verstand?” klinkt het dan ook bij vele trouwe bezoekers. “De Schorre is erg groot. Er moet al een massa volk naartoe gaan, vooraleer je jezelf niet meer kan houden aan de maatregelen voor ‘social distance’. Binnenkort kunnen we niet meer buiten komen en niets meer doen. De overheid zegt beweging in buitenlucht aan te raden, maar zo wordt het wel heel moeilijk. Waar kunnen we als buurtbewoner nog wél terecht?”

“Deze maatregel is genomen op basis van het federaal beleid”, reageert Hilde Verhelst, woordvoerster van het provinciebestuur. “In de maatregelen die sinds dinsdagavond van kracht zijn, staat uitdrukkelijk een verbod op recreatie, dus moeten we ook onze recreatiedomeinen sluiten. Naast De Schorre gaat het verder om Het Zilvermeer in Mol en De Nekker in Mechelen, die al eerder hun deuren gesloten hielden. De Schorre heeft ook geen specifiek domeinwachterskorps, zoals bij de groendomeinen, om toezicht te houden op het samenscholingsverbod en ‘social distance’. De maatregel is intussen ter plaatse kenbaar gemaakt door middel van affiches. Het volledige domein afsluiten kunnen we niet, we zullen dus moeten rekenen op de verantwoordelijkheid van de burgers. Maar het is zeker geen evidente beslissing, en de maatregel kan nog van dag tot dag verder verfijnd worden indien nodig.”

